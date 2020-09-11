Минтруд спрогнозировал постепенное снижение безработицы с октября

Минтруд считает, что число безработных россиян будет постепенно снижаться с октября 2020 года. На конец августа число нетрудоустроенных в стране составляло 3,63 миллиона человек.

Об этом говорится в разработанном министерством проекте распоряжения правительства РФ. Документ есть у ТАСС.

«Постепенное снижение численности безработных начнется с октября 2020 года», — сказано в документе.

Минтруд уточнил, что число безработных в России с начала года до 1 сентября возросло в 5,3 раза в условиях распространения коронавируса. Ведомство считает, что в первый месяц осени безработица будет высокой — более 3,6 миллиона человек.

Ранее стало известно, что безработным россиянам дополнительно выплатят по три тысячи рублей на каждого ребенка. На эти цели правительство выделило 8,5 миллиарда рублей. Пособие безработице в стране сейчас рассчитывается по верхней планке и составляет 12 130 рублей.

С сентября в России изменены социальные выплаты россиянам. Это касается пенсионеров, учителей, медиков, соцработников.