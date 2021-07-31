Минтруд РФ предложил новый порядок регистрации безработных

Минтруд РФ подготовил проект постановления о новом порядке регистрации безработных. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы», — говорится в сообщении.

Документ также предусматривает разделение обратившихся за помощью в поиске работы людей на потоки. Это процедура зависит от их мотивации. Разделение позволит сделать помощь более индивидуальной.

По предварительным данным, в Калужской, Ленинградской и Самарской областях порядок начнет действовать со дня вступления в силу этого постановления. С1 ноября 2021 года он будет действовать во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, а также в Санкт-Петербурге. В остальных российский субъекта, кроме Москвы — с 1 января 2022 года. В Москве — Москвы — с 1 января 2023 года.