Минтруд РФ объяснил, как будут выплачиваться пособия беременным с 1 июля

Беременные, ставшим на учет на ранних сроках, с 1 июля будут получать выплаты ежемесячно, а не единовременно, как было раньше. Проект правительственного постановления, подготовленного Министерством труда и социальной защиты, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления разработан в связи с принятием Федерального закона от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“», — говорится в описании.

В пояснительной записке сказано, что принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.

О выплатах беременным россиянкам, вставшим на учет в медицинских организациях до 12-й недели, президент России Владимир Путин сказал еще в ходе выступления перед посланием Федеральному собранию, уточнило Ura.ru. Минтруд разработал правила назначения этой и других социальных выплат с 1 июля.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне сообщил, что вакцинация беременных от коронавируса в стране может быть разрешена в ближайшие две недели.