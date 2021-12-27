Минтруд РФ напомнил о правилах оформления детских выплат

Россиянам напомнили о порядке оформления выплат на детей, которые в отдельных случаях необходимо продлевать. О том, как подавать заявления, сообщили в Telegram-канале Минтруда РФ.

Беременные женщины, вставшие на учет до 12-недельного срока, могут подать заявление на ежемесячное пособие в любое время начиная с шести недель. Продлевать заявление не потребуется. Подать его можно через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР. Пособие назначают на весь период до родов. Его размер составляет половину прожиточного минимума взрослого человека в конкретном регионе.

Чтобы оформить пособие по беременности и родам, следует идти уже к работодателю. Но с 2022 года заявление уже не потребуется, выплата будет производиться автоматически.

Заявление на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года нужно подать до его двухлетия. Деньги выплатят за весь период отпуска, продлевать заявление не нужно.

Заявление на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет можно подать до трехлетия ребенка. Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, выплату назначат с даты рождения, если позже — уже со дня обращения. Пособие назначают сначала до года, потом до двух лет, затем до трех ребенка. Каждый раз нужно подавать заявление. При этом среднедушевой доход семьи при каждом рассмотрении тоже будет проверяться заново.

Чтобы оформить выплату на детей от трех до семи лет, нужно подать заявление в любое время после того, как ребенку исполнилось три года, и до его восьмилетия. Она назначается на 12 месяцев. На следующий год нужно подавать новое заявление, доход семьи и имущество в этом случае также проверяются каждый раз заново.

Родители, в одиночку воспитывающие детей от восьми до 17 лет, могут подать заявление на ежемесячное пособие. Это нужно сделать после того, как ребенку исполнится восемь лет, и до 17-летия. Выплату назначают на 12 месяцев, после чего нужно обращаться с новым заявлением. Если подать заявление в течение шести месяцев с восьмилетия ребенка, пособие назначат с восьми лет, если позже — с даты обращения.

Ранее в Госдуме рассказали, какие выплаты получат россияне перед Новым годом.