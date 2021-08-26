Минтруд решил изменить правила начисления соцвыплат

В России готовятся скорректировать правила, по которым начисляются социальные выплаты на детей от трех до семи лет, ставшим на учет в ранние сроки беременности женщинам и одиноким родителям. В законодательство изменения внесут до конца года.

Мера, которую разрабатывают в Минтруде, стала ответом на поступавшие от родителей жалобы. Об этом сообщила газета «Известия».

Для получения поддержки во время пандемии малообеспеченному населению необходимо было подпадать под определенные критерии. Например, в предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля. По новым правилам при решении о выплатах власти перестанут учитывать автомобили, находящиеся в розыске или под арестом.

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина уточнила, что изменения внесут до конца 2021 года.

Для оказания помощи действительно нуждающимся при определении уровня доходов будут учитывать движимое и недвижимое имущество и сбережения в виде банковских вкладов.