Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками

Россиянкам разрешили работать авиационными механиками и инженерами, занимающимися техобслуживанием самолетов и вертолетов. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ вступит в силу 1 марта 2022 года.

С идеей расширить перечень доступных для женщин профессий выступила ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она считает, что нельзя женщинам запрещать идти в профессию по полученной специальности.

«Приказ министерства признает утратившим силу подпункт „б“ пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин», — рассказала она ТАСС.

В этом пункте говорится о работе авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

Ранее Минтруд скорректировал список производств, работ и должностей с ограниченным применением женского труда. Его сократили с 400 позиций до ста. Приказ главы министерства Антона Котякова зарегистрировал Минюст. Согласно обновленному списку, женщины не смогут работать слесарями по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, а также заниматься ремонтом нефтепромыслового оборудования.