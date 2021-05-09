Минтруд рассказал, сделают ли майские праздники длинными навсегда

Майские праздники в России пока не планируют делать длинными на постоянной основе, заявил министр труда РФ Антон Котяков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главу Минтруда спросили, планирует ли ведомство делать майские нерабочие дни такими же длинными, как в этом году, на постоянной основе.

«Нет», — ответил глава ведомства.

Президент России Владимир Путин в этом году сделал дни между майскими праздниками нерабочими. Глава государства принял такое решение в целях профилактики распространения коронавируса по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Путин позже отметил, что решение не делать перерыв между 1 и 9 мая было оправданным, так как в стране продолжает снижаться заболеваемость ковидом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет обеспечен в сентябре.

Россияне ранее в ходе рассказали, как на их доходах могут отразиться длинные майские праздники. Каждый третий признался, что опасается их снижения. При этом около 10% сказали, что настроены заработать больше.