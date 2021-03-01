Минтруд рассказал о длине отпуска за ненормированный рабочий день

В законе не закреплена максимальная продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день. Минимальный отпуск — три дня. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минтруда России.

По данным ведомства, сотрудников нельзя привлекать к работе в выходные и объяснять это ненормированным рабочим днем. Продолжительность ненормированного рабочего дня в законе также не прописана.

«Выходной день — это время отдыха, а режим ненормированного дня относится только к рабочему дню. Работа в выходной день оплачивается в соответствии с требованием законодательства в зависимости от того в пределах месячной нормы осуществлялась эта работа (в одинарном размере сверх оклада) или сверх месячной нормы (в двойном размере сверх оклада)», — объяснили в Минтруде.

В пресс-службе добавили, что работодатель может несистематически и в исключительных случаях привлекать сотрудников из особого перечня к труду сверх установленной продолжительности рабочего дня.

Накануне российские авиакомпании предложили сократить оплачиваемый отпуск пилотов с 70 до 28 дней.