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    04 февраля 2022, 18:17

    Минтруд рассказал, когда можно уволиться без отработки

    Дарья Морозова

    В Минтруде рассказали, в каких случаях можно уволиться без двухнедельной отработки. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    В ведомстве объяснили, что уволиться одним днем могут те, кто поступил в вуз или другое учебное заведение, кого призвали в армию и кто уходит на пенсию.

    «Эти случаи обусловлены невозможностью продолжать работать у данного работодателя», — уточнил Минтруд.

    Также право на это имеют те, по отношению к кому работодатель нарушил закон — задержал зарплату или отказал в отпуске.