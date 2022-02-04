Минтруд рассказал, когда можно уволиться без отработки
В Минтруде рассказали, в каких случаях можно уволиться без двухнедельной отработки. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
В ведомстве объяснили, что уволиться одним днем могут те, кто поступил в вуз или другое учебное заведение, кого призвали в армию и кто уходит на пенсию.
«Эти случаи обусловлены невозможностью продолжать работать у данного работодателя», — уточнил Минтруд.
Также право на это имеют те, по отношению к кому работодатель нарушил закон — задержал зарплату или отказал в отпуске.