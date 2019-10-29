Трудоустройство выпускников возьмут под контроль

Министерство труда и соцзащиты РФ разработало специальный сервис по отслеживанию трудоустройства вчерашних студентов.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на министра труда Всеволода Вуколова, ведомство запустит этот сервис уже в январе 2020 года.

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«Сервис заработает с января, который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Грубо говоря, будем смотреть, что происходит с каждым студентом через два-три года после вуза», — приводит радиостанция слова выступления Вуколова на круглом столе в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Замруководителя Роструда Денис Васильев отметил, метаморфозы, которые сейчас происходят на рынке труда, создали новые условия: люди легко могут получить одну профессию и работать по другой.

По словам Васильева, это широко распространенное явление не означает, что человек неуспешен.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходит в Екатеринбурге с 28 октября по 1 ноября. Это соревнования среди сотрудников промышленных предприятий России.