  • Трудоустройство выпускников возьмут под контроль

    29 октября 2019, 12:39

    Андрей Иванов

    Министерство труда и соцзащиты РФ разработало специальный сервис по отслеживанию трудоустройства вчерашних студентов.
    Трудоустройство выпускников возьмут под контроль

    Как сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на министра труда Всеволода Вуколова, ведомство запустит этот сервис уже в январе 2020 года.

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    «Сервис заработает с января, который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Грубо говоря, будем смотреть, что происходит с каждым студентом через два-три года после вуза», — приводит радиостанция слова выступления Вуколова на круглом столе в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

    Замруководителя Роструда Денис Васильев отметил, метаморфозы, которые сейчас происходят на рынке труда, создали новые условия: люди легко могут получить одну профессию и работать по другой.

    По словам Васильева, это широко распространенное явление не означает, что человек неуспешен.

    Чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходит в Екатеринбурге с 28 октября по 1 ноября. Это соревнования среди сотрудников промышленных предприятий России.