Минтруд придумал, как поддержать оставшихся без работы во время эпидемии коронавируса

Безработица в России вырастет. Ее масштабы боятся прогнозировать и чиновники, и эксперты. Малый бизнес, очевидно, пострадает больше всего. Власти обещают рынку труда поддержку.

Меры поддержки занятости в России на время эпидемии коронавируса подготовил Минтруд, выполняя поручение правительства страны, напомнила газета «Коммерсант».

В ведомстве предложили давать сотрудникам, которым грозит увольнение, временную работу. Причем на том же предприятии, где они трудятся. Расходы на их зарплаты работодателю субсидируют. Попросить денежные средства в размере не менее установленного МРОТ предприятия смогут, если примут тех, кто недавно стал безработным.

Уволенным сотрудникам, считают в министерстве, нужно организовывать общественные работы, а оставшимся без должности — давать возможность повысить квалификацию. Если вместо найма человек решит открыть собственное дело, то ему дадут «подъемные» 60 тысяч рублей.

Деньги на антикризисные меры выделят из средств Резервного фонда правительства. Сколько именно их нужно, станет ясно после получения заявок от регионов.

В Международной организации труда полагают, что сценариев по ситуации с занятостью и безработицей в мире два. В первом случае без работы останутся около 5,3 миллиона человек, в втором — почти в четыре раза больше. Безработица достигнет уровня кризиса 2008 года.

России тогда удалось преодолеть сложный период без существенных потерь: в 2009-м безработица выросла всего на два процентных пункта. Занятость была стабильна, но зарплаты падали. Разовьется ли ситуация аналогичным образом, эксперты сказать затрудняются, но малым и средним предприятиям в сфере услуг выжить будет труднее всего.