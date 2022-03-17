Минтруд предложил разрешить оплачивать частные детсады из маткапитала

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с идеей дать возможность семьям оплачивать частные детские сады с помощью материнского капитала. Оно разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом говорится на сайте ведомства.

Таким же образом Минтруд предложил оплачивать и другие образовательные услуги, которые созданы ИП.

Однако уточняется, что такое разрешение в случае принятия проекты будет распространяться только на работу тех индивидуальных предпринимателей, у которых есть специальное разрешение. Речь идет о лицензии на право осуществления образовательной деятельности на территории РФ.

В частности, речь о тех ИП, которые приглашают для преподавания специалистов. Исключения готовы сделать для физических лиц, которые выступают и педагогом, и организатором.