Минтруд предложил продлить назначенные в пандемию выплаты работникам интернатов
Проект распоряжения правительства разработало Министерство труда и социальной защиты РФ, передает ТАСС. Для осуществления инициативы министерству потребуется выделение средств из резервного фонда правительства в размере около 2,85 миллиарда рублей.
«Вносятся изменения в правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам <…>, оказывающим соцуслуги гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения, в части продления периода выплат до 15 ноября», — говорится в документе.
В начале сентября кабмин решил дополнительно стимулировать тех, кто помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Речь идет о персонале организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки и Минобороны. Также кто работает на Минэкономразвития, МВД, Росгвардию, ФСБ и ФСИН.
Ранее Минтруд спрогнозировал снижение числа безработных россиян с октября 2020 года.