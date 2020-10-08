Минтруд предложил продлить назначенные в пандемию выплаты работникам интернатов

Социальные работники интернатов, в том числе учреждений для пожилых и инвалидов, продолжат получать выплаты за особые условия труда в период пандемии нового вируса. Период выплат продлят до 15 ноября 2020 года.

Проект распоряжения правительства разработало Министерство труда и социальной защиты РФ, передает ТАСС. Для осуществления инициативы министерству потребуется выделение средств из резервного фонда правительства в размере около 2,85 миллиарда рублей.

«Вносятся изменения в правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам <…>, оказывающим соцуслуги гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения, в части продления периода выплат до 15 ноября», — говорится в документе.

В начале сентября кабмин решил дополнительно стимулировать тех, кто помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Речь идет о персонале организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки и Минобороны. Также кто работает на Минэкономразвития, МВД, Росгвардию, ФСБ и ФСИН.

Ранее Минтруд спрогнозировал снижение числа безработных россиян с октября 2020 года.