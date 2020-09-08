Минтруд предложил начать новогодние каникулы 31 декабря

Россияне будут отдыхать на Новый год с 1 по 10 января. С таким предложением выступил Минтруд.

Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Кроме того, выходным станет 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу. Не исключено, что в дальнейшем эта дата станет официальным выходным. Такое мнение выразил первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Также выходными праздничными днями будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 12, 13 и 14 июня, 4, 5, 6 и 7 ноября. Проект Минтруда размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Несколько праздничных дней в этом году совпадают с выходными, поэтому Минтруд предлагает их перенести на другие даты. Например, 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Ранее стало известно, что Минтруд не согласовал повышение доли оклада бюджетников до 70%. В целом эту идею поддержали, но попросили проработать некоторые нюансы.