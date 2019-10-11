Минтруд предложил лишить пособий подрабатывающих матерей

Претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут только те, кто уделяет малышу достаточно времени. Так решили в Минтруде и предложили лишать пособий подрабатывающих матерей.

Соответствующий проект поправок в законы о социальном страховании уже подготовили в министерстве. Ознакомиться с ним можно на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. В Минтруде считают, что таким образом смогут избавиться от злоупотреблений правом на пособие.

Как следует из текста документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Иными словами, если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с малолетним ребенком, то пособие он получать не должен, решили чиновники. В конечном итоге инициатива должна сэкономить бюджетные средства, которые государство выделяет на пособия.

Размер пособия по уходу за ребенком сейчас катастрофически мал и не позволяет молодой матери оставить работу, чтобы все свое время уделить новорожденному. Выход на работу во время отпуска по уходу за ребенком — это во многом вынужденная мера. В этом уверен профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

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«Доказать наличие злоупотребления правом не представляется возможным, в данном случае инициатива связана с экономией бюджетных средств. Если бы власти хотели добиться того, чтобы женщины полноценно воспитывали детей, то нужно было бы повышать пособие», — заявил профессор, чьи слова процитировал сайт РБК.

Между тем в России фиксируется значительная убыль населения. Она связана высокой смертностью на фоне низкой рождаемости. Кроме того, в детородный возраст сейчас вступили женщины, которые родились в 1990 годы: время, когда в России по политическим и экономическим причинам обрушилась рождаемость. Согласно данным Росстата, за январь–август 2019 года убыль оценивается в 219,2 тысячи человек против 169,1 тысячи человек за аналогичный период 2018 года.