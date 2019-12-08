Минтруд предложил давать стипендии соискателям старше 50 лет

Размер стипендии будет равен минимальному размеру оплаты труда с поправкой на районный коэффициент. Если для обучения используется образовательный сертификат (для госслужащих), стипендия включается в его стоимость.

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Министерство предлагает три схемы обучения. Первая — это обучение по направлению от службы занятости. Второй вариант — когда учеба ведется по направлению от работодателя. В третьем случае обучение проведут с использованием инфраструктуры «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров „Молодые профессионалы“ (Worldskills Russia)».

Все схемы предлагается утвердить в рамках программы профессионального обучения и дополнительного образования, рассчитанной до 2024 года.

Минтруд прогнозирует, что начиная с 2019 года ежегодно не менее 75 тысяч россиян, достигших 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста, будут получать дополнительное профобразование.

«Таким образом, к концу ‎2024 года мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будет охвачено не менее 450 тысяч человек», — говорится в программе, представленной на общественное обсуждение.