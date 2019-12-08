  • Минтруд предложил давать стипендии соискателям старше 50 лет

    08 декабря 2019, 00:38

    Кирилл Фролов

    Минтруд разработал программу профессионального обучения и дополнительного образования россиян, достигших 50 лет. Незанятым, которые хотят пройти обучение для поиска работы, предлагают выплачивать стипендии.
    Минтруд предложил давать стипендии соискателям старше 50 лет

    Размер стипендии будет равен минимальному размеру оплаты труда с поправкой на районный коэффициент. Если для обучения используется образовательный сертификат (для госслужащих), стипендия включается в его стоимость.

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    Министерство предлагает три схемы обучения. Первая — это обучение по направлению от службы занятости. Второй вариант — когда учеба ведется по направлению от работодателя. В третьем случае обучение проведут с использованием инфраструктуры «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров „Молодые профессионалы“ (Worldskills Russia)».

    Все схемы предлагается утвердить в рамках программы профессионального обучения и дополнительного образования, рассчитанной до 2024 года.

    Минтруд прогнозирует, что начиная с 2019 года ежегодно не менее 75 тысяч россиян, достигших 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста, будут получать дополнительное профобразование.

    «Таким образом, к концу ‎2024 года мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будет охвачено не менее 450 тысяч человек», — говорится в программе, представленной на общественное обсуждение.