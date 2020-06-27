Минтруд предложил альтернативу выплатам на детей 16 и 17 лет

Предложение о распространении выплат на детей в 10 тысяч рублей на подростков 16 и 17 лет не нашло поддержки в министерстве труда и социального развития. Об этом сообщила автор предложения, уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как сообщил «Интерфакс», Кузнецова отметила, что с просьбами об увеличении возраста получателей до 18 лет к ней обращаются много граждан. Но курирующее этот вопрос Министерство труда предложение не поддержало. В качестве альтернативы в ведомстве предложили устроить подростков от 16 лет и старше на работу.

Идею о расширении выплат при этом поддержали в Госдуме и Совете Федерации. Кузнецова также отметила, что в ряде регионов за счет местных бюджетов на детей от 16 до 18 лет на местном уровне.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате для семей с детьми. Они получат по 10 тысяч рублей во второй раз. Соответствующее распоряжение о выплатах в июне и июле на всех детей до 16 лет дал президент Владимир Путин. Новое начисление, тем кто уже получал финансовую помощь проведут автоматически.

Родители, которые не успели оформить пособия, должны подать заявление до 1 октября. Деньги поступят единой суммой за июнь и июль.