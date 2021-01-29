Минтруд предложил 125 профессий вместо службы в армии

Минтруд России в 2021 году предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы. В их числе работа звероводом, трактористом, швеей, юрисконсультом, воспитателем и врачом.

Проект приказа с полным перечнем профессий опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. В 2021 году прибавились три профессии, которых не было в 2020 — тогда было сформировано 122 вида занятости для 3416 человек. Однако по сравнению с 2019 годом, их стало меньше — в тот раз Минтруд предлагал работу для 3215 человек.

«Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», — сказано в пояснительной записке.

В 2021 году Минтруд предложил 125 работ, должностей и профессий для 3459 человек для прохождения альтернативной гражданской службы. В список вошли 623 организации, в которых ее можно пройти.

«Газета.ru» напомнила, что ранее в Минтруде назвали количество безработных, которые зарегистрированы в России. Речь идет про 2,6 миллиона человек, а главной задачей ведомства является нормализация рынка труда до состояния докризисных показателей.

«Известия» уточнили, что на меры по восстановлению занятности российские регионы заложили почти 21 миллиард рублей из своих бюджетов. Кроме того, власти предложили ввести субсидии в размере трех МРОТ для работодателей, которые берут к себе стоящих на учете в центрах занятости граждан.

Минтруд также предложил упростить выплату пенсионных накоплений, отметило «Ura.ru». Ведомство разработало проект постановления, которое позволит подавать заявление на единовременную выплату накоплений в ПФР через личный кабинет ведомства, на сайте госуслуг или в МФЦ.