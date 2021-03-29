Минтруд: пособия на дошкольников выплатят в конце апреля

В России с 1 апреля изменятся правила назначения пособий на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. С нынешних 5,6 тысячи рублей средний размер пособий может вырасти до 11 тысяч рублей, деньги выплатят в конце апреля — начале мая, сообщили «Известиям» в Минтруде.

С апреля размер пособия будут рассчитывать, исходя из среднедушевого дохода в семье. Пособие, когда его вводили в 2020 году, составляло половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5,6 тысячи рублей.

Теперь, если после начисления пособия, среднедушевой доход семьи остался ниже регионального прожиточного минимума, размер выплаты увеличат до 75% детского минимума (в среднем — до 8,4 тысячи). Если и это не помогает, выплатят 100% прожиточного минимума на ребенка или 11,3 тысячи в среднем по стране.

В новом размере пособие будет рассчитываться с 1 января 2021 года. Таким образом, в апреле–мае семьи смогут получить как само пособие, так и доплату за первые три месяца, если она положена.