Минтруд пообещал россиянам длинные новогодние каникулы

Новогодние каникулы длинной в 10 дней ожидают россиян в 2022-м году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится девять дней в январе <…> С учетом того, что в 2022-м году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — передал ТАСС его слова.

Министр также добавил, что в следующем году майские выходные и майские праздники также будут длинными. По его словам, на первые числа и на 9 мая будет по четыре выходных дня.

В Министерстве труда и социальной защиты не увидели причин для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Глава ведомства Антон Котяков в конце мая отметил, что альтернативой пятидневке можно считать удаленную занятость. Он напомнил, что при этом заработная плата работников, которые трудятся вне офиса, не должна страдать. Министр подчеркнул, что между работодателем и сотрудником при удаленной работе должны быть четко зафиксированы правила взаимоотношений.