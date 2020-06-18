Минтруд пояснил, когда больничный рассчитывают по МРОТ

Все официально трудоустроенные сотрудники имеют право оформить больничный. Оплачивают его, исходя из средней заработной платы работника. Влияет на сумму и страховой стаж застрахованного. Иногда больничный рассчитывают на основе МРОТ, а не зарплаты.

Случаи, когда возможна такая ситуация, описали в Минтруде. Объяснения ведомства привела «Российская газета».

Расчет пособия по временной нетрудоспособности будут делать, основываясь на минимальном размере оплаты труда, если работник без уважительной причины нарушил предписанный врачом режим. Кроме того, снизить размер выплат могут, если пациент вовремя не явился на осмотр или медико-социальную экспертизы без уважительной причины.

Больничный по МРОТ высчитают и в том случае, когда работник получил травму, будучи пьяным или под действием наркотиков.

Достаточно отметки в больничном листке — и пособие выплатят в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ. При этом ни стаж, ни заработок человека роли играть не будут.

Факт нарушения режима и что им является, определяет непосредственно врач. Узнать, почему именно он принял такое решение, нельзя: врачебная тайна сохраняется.

В Минтруде заметили, что случаи, когда работнику выплачивают минимальные суммы по больничному, в России единичны.