Минтруд подготовил новый список выплат для врачей

Минтруд подготовил список стимулирующих выплат для медиков. Этот перечень будут использовать для нового проекта по созданию отраслевой системы оплаты труда. Документ опубликовали на официальном сайте проектов правовых актов.

Данный проект представили обществу Минтруд и Минздрав — его запустят сначала не во всех регионах. Суть проекта заключается в том, что медикам будут давать дополнительные выплаты за определенные заслуги: интенсивную работу, высокие результаты и качество. Предполагаются и премии по итогам работы в конкретный период времени.

Например, дополнительные деньги врачи и другие медицинские сотрудники получат за работу в выездных бригадах — в размере 60% плюсом к основному окладу, за труд в сельской местности — 25%. Надбавки дадут и работникам в больницах для ветеранов войн или домах ребенка, а также еще за ряд особенностей работы.

В проекте уже приняли участие следующие регионы: Оренбургская, Тамбовская, Курганская, Омская и Белгородская области, Севастополь и Якутия. Его запуск планируется на декабрь, и продлится он до конца марта следующего года.