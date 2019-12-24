Власти раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

Замглавы Министерства труда Всеволод Вуколов рассказал о процедуре замены бумажных трудовых книжек на электронные. Об этом написала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, работодатели обязаны проинформировать свой персонал до 1 июля 2020 года о возможности выбора между бумажным и электронным вариантом, а с 31 июля по 31 декабря того же года сотрудники должны уведомить начальство о своем выборе.

После в системе Пенсионного фонда появится отметка об этом. Те, кто решил перевести трудовую книжку в электронный формат, оставят бумажную у себя.

Закон о введении электронных трудовых книжек был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки в Трудовом кодексе вступят в силу 1 января 2020 года и затронут около 60 миллионов работников, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки граждан еще в мае этого года.