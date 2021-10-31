Минтруд ответил на слухи о повторных выплатах на школьников
Минтруд РФ: сообщение о повторных выплатах родителям школьников не соответствует действительности
Никаких повторных выплат родителям на детей школьного возраста не существует. Если россияне уже получили деньги, то еще раз оформить эту выплату не получится. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты в Instagarm.
«Распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о повторных выплатах школьникам не соответствует действительности! Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя», — отметили в пресс-службе ведомства.
В министерстве уточнили, что 31 октября — это последний день для подачи заявления, в случае если денег за школьника еще не было. Школьные выплаты уже начислили почти 21 миллиону детей. Это почти 100% всех российских школьников.
Эта выплата полагается и родителям детей с инвалидностью и ограничениями по здоровью в возрасте до 23 лет, если они учатся по общей школьной программе.