    01 февраля 2020, 11:16

    Минтруд опроверг изменение правил увольнения

    Дарья Морозова

    Минтруд опроверг данные о том, что с 1 февраля поменялись правила увольнения с работы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    До этого некоторые СМИ писали, что с начала февраля сотрудникам, которые уволились, работодатель в обязательном порядке должен выдать документ по форме СТД-Р.

    «Минтруд не подтверждает информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения», — сообщили пресс-службе.

    В министерстве уточнили, что форма СТД-Р выдается только тем, кто перешел на электронный формат трудовой книжки, по просьбе самого сотрудника и не обязательно при увольнении.

    Переход на электронные трудовые книжки начался 1 января. Компании обязаны до конца года сообщить сотрудникам введении нового формата трудовых, чтобы те могли выбрать носитель. Если работник не сделал этот выбор в 2020, то у него есть право определиться позже. Новым сотрудникам с 2021 года будут оформлять трудовые книжки только в электронном формате.