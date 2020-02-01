Минтруд опроверг изменение правил увольнения

До этого некоторые СМИ писали, что с начала февраля сотрудникам, которые уволились, работодатель в обязательном порядке должен выдать документ по форме СТД-Р.

«Минтруд не подтверждает информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения», — сообщили пресс-службе.

В министерстве уточнили, что форма СТД-Р выдается только тем, кто перешел на электронный формат трудовой книжки, по просьбе самого сотрудника и не обязательно при увольнении.

Переход на электронные трудовые книжки начался 1 января. Компании обязаны до конца года сообщить сотрудникам введении нового формата трудовых, чтобы те могли выбрать носитель. Если работник не сделал этот выбор в 2020, то у него есть право определиться позже. Новым сотрудникам с 2021 года будут оформлять трудовые книжки только в электронном формате.