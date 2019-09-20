  • Минтруд обозначил условия для перехода на четырехдневку

    20 сентября 2019, 00:59

    Мария Борисова

    Длительность рабочих смен не должна вырасти, а зарплаты сотрудников — сокращаться в случае перехода предприятий на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента условий и охраны труда Минтруда Валерия Коржа.

    «Подчеркну, это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, <…> чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей», — сказал Корж.

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    Он добавил, что постепенно переходить на сокращенную рабочую неделю необходимо «очень аккуратно с изучением всех мнений и всех нюансов».

    Корж рассказал, что некоторые регионы России и предприятия уже выразили желание участвовать в тестировании четырехдневки.

    «Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И, возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта», — добавил чиновник.

    Корж отметил, что в переходе на сокращенную рабочую неделю могут быть потенциально заинтересованы энергетический и индустриальный секторы. Пока конкретных результатов нет, Минтруд обсуждает этот вопрос с экспертами.

    Ранее Федерация независимых профсоюзов предложила сократить рабочую неделю до четырех дней при условии сохранения зарплат. Это касается предприятий, которые входят в нацпроект о повышении производительности и занимаются обрабатывающим производством, сельским хозяйством, строительством, наукой.