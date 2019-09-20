Минтруд обозначил условия для перехода на четырехдневку

«Подчеркну, это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, <…> чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей», — сказал Корж.

Он добавил, что постепенно переходить на сокращенную рабочую неделю необходимо «очень аккуратно с изучением всех мнений и всех нюансов».

Корж рассказал, что некоторые регионы России и предприятия уже выразили желание участвовать в тестировании четырехдневки.

«Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И, возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта», — добавил чиновник.

Корж отметил, что в переходе на сокращенную рабочую неделю могут быть потенциально заинтересованы энергетический и индустриальный секторы. Пока конкретных результатов нет, Минтруд обсуждает этот вопрос с экспертами.

Ранее Федерация независимых профсоюзов предложила сократить рабочую неделю до четырех дней при условии сохранения зарплат. Это касается предприятий, которые входят в нацпроект о повышении производительности и занимаются обрабатывающим производством, сельским хозяйством, строительством, наукой.