Минтруд объявил о росте рождаемости в трех регионах в 2019 году

В России только в трех регионах повысилась рождаемость в 2019 году. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, в 2019 году продолжилось снижение общего уровня рождаемости по стране.

«Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию», — рассказал Топилин в интервью «Российской газете».

Больше всего рождаемость повысилась в 2019 году в Москве: на 4,3 тысячи детей или на 3,5% по сравнению с 2018-м. Кроме того, с января по ноябрь прошлого года рост рождаемости зафиксировали в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В Московской области рождаемость понизилась почти на 10 тысяч, или на 13%.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2015 году составлял 1,777, после чего началось снижение, которое продолжается и сейчас. В 2017-м рождаемость снизилась на 11% по сравнению с предыдущим годом, в 2018-м — на 5%, за 10 месяцев 2019-го — на 7,5%. По итогам года, по словам Топилина, суммарный коэффициент составит 1,5.

Министр заявил, что падение рождаемости в последние три года связано, в том числе, со стагнацией доходов населения.