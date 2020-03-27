Минтруд объявил, как будут платить за нерабочую неделю

Министерство труда подчеркнуло, что по указу президента нерабочие дни предоставляются с сохранением зарплаты, а значит, не могут быть основанием для снижения оклада. Кроме того, выход на работу оплачивается не в повышенном, а в обычном размере, поскольку этот период с 30 марта по 3 апреля не относится ни к выходным, ни к нерабочим праздничным дням.

В министерстве отметили, что если сотрудник находится в отпуске, эти дни в него не включаются.

В ведомстве напомнили, что все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт должны работать в обычном режиме, на них дополнительные выходные не распространяются.

Кроме того, работать будут сотрудники социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие выйдут на работу по решению руководителей.

Всем, кто выйдет на работу, должны будут обязательно измерять температуру.

Сделать следующую неделю выходной предложил президент Владимир Путин. По его словам, это нужно для снижения распространения коронавируса. По последним данным, в России 840 пациентов с COVID-19.