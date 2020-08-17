Минтруд объяснил, почему 31 декабря не получится сделать выходным

Рабочий день с 31 декабря 2020 года нельзя перенести на какой-либо другой день. Ведь тогда будут нарушены нормы Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха.

Однако этот момент могут участь уже в следующем году при переносе выходных дней. Об этом говорится в ответе Министерства труда и соцзащиты главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову. В начале июля депутат предлагал правительству рассмотреть вопрос о переносе рабочего дня с 31 декабря на другую дату.

«Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», — сказано в документе, копию которого парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

В ответе Минтруда также говорится, что продолжительность непрерывного отдыха в неделю «должна соблюдаться всеми работодателями при установлении режима работы и графиков сменности».

«Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110 статьи кодекса», — сказано в заявлении ведомства.

Нилов сделал вывод о том, что в 2020 году 31 декабря по всей стране точно не сделают выходным днем. По его словам, отдельно на такой шаг могут пойти главы некоторых регионов.