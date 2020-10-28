Минтруд объяснил плюсы новой методики расчета МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) решили рассчитывать по-новому. Это позволит ему быстрее расти, заявил заместитель главы Минтруда России Андрей Пудов.

По словам Пудова, сейчас прожиточный минимум зависит от потребительской корзины. В итоге увеличение прожиточного минимума замораживается искусственно, так как цены на продукты увеличиваются ниже инфляции.

«Отказ от потребительской корзины, переход на медианный доход, а он всегда растет выше, чем инфляция, как раз позволяет нам выйти на эту линейку, в которой прожиточный минимум будет поднимать соответственно и МРОТ, потому что медианная заработная плата тоже растет темпами выше, чем инфляция», — привело слова замглавы министерства РИА «Новости».

Во время заседания 28 октября комитет Госдумы по труду и соцполитике одобрил законопроект Кабмина о новой методике расчета МРОТ. Депутаты рекомендовали принять его в первом чтении нижней палате парламента. Первое чтение должно пройти 10 ноября. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Согласно ему, МРОТ будут рассчитывать исходя из медианной зарплаты. В 2021 году МРОТ составит 42% от этой зарплаты.