Минтруд назвал условия отказа от списка запрещенных для женщин профессий

Отказаться от списка профессий, которые запрещены для женщин, можно в том случае, если решение поддержат все социальные партнеры, а также если его примет Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом рассказали РИА «Новости» в Минтруде.

«Отказ от перечня возможен только при условии поддержки этого решения всеми социальными партнерами — работодателями и профсоюзами, и положительного решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — говорится в сообщении министерства

Там также обратили внимание, что женщины уже сегодня могут работать даже по тем профессиям, которые включены в ограничительный перечень, если спецоценка этого рабочего места подтвердит безопасные условия труда на нем.

Исключением являются отдельные работы, в числе которых кессонные и водолазные работы, а также работы по тушению пожара и в колодцах.

В апреле Минтруд подготовил проект, который исключит ряд профессий из списка запрещенных для женщины. В частности, речь идет о работе авиамехаником. Таким образом ведомство ответило на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.