Минтруд назвал российские города-лидеры по числу удаленных работников

В России в связи с пандемией все больше распространяется режим удаленной работы. На данный момент в стране в дистанционном формате трудятся порядка 5% работников. В целом это около трех миллионов человек.

Эксперты Минтруда назвали те российские регионы, где удаленно трудится больше всего работников. В рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

В Госдуме отметили, что в некоторых профессиях работа в удаленном режиме показывает даже большую эффективность, чем труд в условиях офиса. Как сообщили «Известия», эксперты считают, что пандемия — не единственная причина распространения такой формы занятости в России. Все больше соискателей ищут постоянную работу из дома, которая не предусматривает полный рабочий день на территории работодателя.

Ранее россияне составили рейтинг городов, в которых удобнее всего жить и работать на фрилансе. Топ возглавили Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Также в список попали Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар. Среди самых важных критериев опрошенные назвали наличие стабильного интернета и развитую инфраструктуру.