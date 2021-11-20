Минтруд назвал поводы для лишения детских выплат

Стало известно об условиях, по которым россиян с низкими доходами смогут лишить права на получение детских выплат. О них сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтруд.

Поводом для отмены выплат может стать крупный выигрыш в букмекерских конторах и тотализаторах. То же самое касается дивидендов, приобретенных с помощью финансовых операций.

Претендовать на господдержку могут семьи, в которых средний доход на одно лицо ниже прожиточного минимума. Но если разовое поступление внушительной суммы будет выше этого значения, пособие отменят.

Кроме того, государство прекратит выплачивать денежную помощь тем, кого отправили в места лишения свободы или на принудительное лечение. Такое же решение применят по отношению к недееспособным или объявленным в розыск беременным женщинам. Аналогичная ситуация сложится с россиянами, которые прекратили заниматься воспитанием детей после развода.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил государству помочь бывшим женам. Он призвал российские власти выплачивать алименты за тех мужчин, которые женились во второй раз и теперь не могут обеспечить две семьи.