Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневки

Минтруд не стал прямо отвечать на вопрос, возможно ли сократить рабочую неделю в России до четырех дней. Доклад о ее перспективах ведомство уже направило в правительство.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РФ подчеркнули, что ситуация «требует дальнейшего изучения». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Если резко уменьшить продолжительность рабочей недели и сделать это сокращение обязательным, то возможны определенные риски. Вместе с тем, не исключили в ведомстве, положительные аспекты тоже имеются.

Среди минусов министерство называет увеличение издержек на рабочую силу и себестоимость продукции. Среди плюсов повышение эффективности труда. В Минтруде полагают, что благодаря четырехдневной рабочей неделе улучшатся показатели профессиональной трудоспособности, а человек получит больше времени на семью, культуру, отдых и занятия спортом.

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Трудовым кодексом, напомнили в ведомстве, уже предусмотрен гибкий режим рабочего времени. Для этого работник и работодатель должны договориться друг с другом.

Далее рассматривать вероятность введения четырехдневки в Минтруде предложили на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В нее входят представители правительства, профсоюзов и работодателей.