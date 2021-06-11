Минтруд назвал МРОТ в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13 617 рублей. Он вырастет на 6,5%, сообщил Минтруд.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей», — заявили в министерстве.

Прожиточный минимум при этом на будущий год будет 11 950 рублей. Для трудоспособного населения он составит 13 026 рублей. Для детей установлена сумма 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

МРОТ и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Под медианной заработной платой понимается размер заработной платы, больше и меньше которой получает половина работающих россиян. А под медианным среднедушевым доходом — величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.

В министерстве уточнили, что проект федерального закона, который определяет МРОТ на очередной год, сейчас дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.