Минтруд назвал число россиян с пенсиями

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, сколько человек в России получают пенсии. Речь идет о 42 миллионах россиян.

«42 миллиона человек в нашей стране — это получатели пенсий, причем разных пенсий. Это пенсии по старости, по потере кормильца, по инвалидности, это социальные пенсии», — заявила она в эфире телеканала «Россия-24».

Речь идет не только про пенсии по старости, но и по инвалидности, потери кормильца, а также социальные пенсии.

По словам представительницы Минтруда, эта группа людей рассчитывает на серьезную помощь государства. Замминистра прокомментировала также поправку к Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год.

Она отметила, что это является «конституционной защитой» гарантий регулярного повышения пенсий. Порядок увеличения выплат предусмотрен федеральными законами.

«Но важно, что независимо от того, как будет складываться экономическая ситуация, государство говорит, что это наш ключевой приоритет», — подчеркнула Баталина.

По данным Росстата, по состоянию на начало 2020 года в России проживали 146,748 миллиона человек, написало РИА «Новости.

С 1 июля страховую пенсию проиндексируют тем пожилым людям, которые занимаются опекой или попечением несовершеннолетних детей.