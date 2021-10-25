Минтруд назвал число россиян, которые получат по 50 тысяч к 80-летию открытия Дороги жизни

Выплату в 50 тысяч рублей в честь 80-летия Дороги жизни получат более 77 тысяч человек. Об этом сообщили в Минтруде.

«Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией», — рассказал глава Минтруда Антон Котяков, его процитировало РИА «Новости».

Деньги получат люди с медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые постоянно живут на территории РФ, Абхазии, Южной Осети, Приднестровья, Латвии, Литвы, Эстонии.

Известно, что средства, в частности, предназначены для 900 жителей Московской области. Эта выплата поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября, объяснила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Деньги придут 822 ветеранам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 46 жителям, имеющим медаль «За оборону Ленинграда».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин просил Минтруд провести выплаты как можно скорее.