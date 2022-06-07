Минтруд назвал число безработных россиян

В России, по данным на 1 июня, официально зарегистрированы 679 тысяч безработных, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Она уточнила, что этот показатель практически не изменился за последние три месяца.

Согласно данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России составил 4%. Мухтиярова отметила, что количество безработных составило три миллиона человек, это почти на 23% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, написало РИА «Новости».

«Если мы говорим о зарегистрированной безработице, по данным на 1 июня, это 679 тысяч человек», — сказала замминистра, выступая на круглом столе «Единой России» «Поддержка рынка труда».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в стране. Апрельское значение в 4% стало историческим минимумом, подчеркнул он. А в мае число официально зарегистрированных безработных сократилось, написала газета «Известия».