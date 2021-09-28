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    28 сентября 2021, 19:46

    Минтруд напомнил условия замены отпуска на денежную компенсацию

    Ольга Назаркина

    Сотрудники российских компаний по действующему законодательству могут получать денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. О случаях, когда можно воспользоваться этой возможностью, напомнил Минтруд.

    Минтруд напомнил условия замены отпуска на денежную компенсацию

    Получение компенсации за все неиспользованные дни отпуска возможно при увольнении. Также ее можно потребовать, если основной ежегодный оплачиваемый отпуск превышает 28 календарных дней. В этом случае дополнительную часть отпуска можно заменить денежной выплатой, уточнили в ведомстве.

    Некоторым работникам в обязательном порядке предоставляется полный срок отпуска. Это правило распространяется на будущих матерей и сотрудников в возрасте до 18 лет. Они могут рассчитывать на ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск.

    Также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск положен тем, кто работает при вредных или опасных условиях. При этом часть такого отпуска можно заменить на компенсацию с письменного согласия сотрудника.

    В случае, если работники таких производств увольняются и у них есть дни неиспользованного отпуска, то они, как и другие работники, получают компенсацию за неиспользованные дни отпуска, заключили в министерстве.