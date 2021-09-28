Минтруд напомнил условия замены отпуска на денежную компенсацию

Сотрудники российских компаний по действующему законодательству могут получать денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. О случаях, когда можно воспользоваться этой возможностью, напомнил Минтруд.

Получение компенсации за все неиспользованные дни отпуска возможно при увольнении. Также ее можно потребовать, если основной ежегодный оплачиваемый отпуск превышает 28 календарных дней. В этом случае дополнительную часть отпуска можно заменить денежной выплатой, уточнили в ведомстве.

Некоторым работникам в обязательном порядке предоставляется полный срок отпуска. Это правило распространяется на будущих матерей и сотрудников в возрасте до 18 лет. Они могут рассчитывать на ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск положен тем, кто работает при вредных или опасных условиях. При этом часть такого отпуска можно заменить на компенсацию с письменного согласия сотрудника.

В случае, если работники таких производств увольняются и у них есть дни неиспользованного отпуска, то они, как и другие работники, получают компенсацию за неиспользованные дни отпуска, заключили в министерстве.