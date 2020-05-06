Минтруд напомнил условия получения пособий по безработице. Документы не нужны
Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков во время совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва.
По словам главы Минтруда, в стране зарегистрировано 1,2 миллиона безработных. Из них только 735 тысячи появились за последние два месяца, написал ТАСС.
Министр добавил, что заявление не нужно подавать и для получения материнского капитала. В таком режиме с 15 апреля выплаты пришли примерно 66 тысячам семей. По пять тысяч рублей ушло и почти двум миллионам детей.
«Начиная с 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере пять тысяч на одного ребенка в возрасте до трех лет», — уточнил Котяков.
На совещании Путин заявил, что ограничительные меры будут снимать очень осторожно. Ведь в случае поспешных действий возможен откат назад.