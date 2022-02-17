Минтруд напомнил условия ночной работы

Минтруд в своем Instagram напомнил об условиях работы в ночное время. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Работа с 22 до 6 часов должна оплачиваться по повышенной ставке — не менее, чем на 20% выше обычной. При этом есть категории людей, которые в принципе не могут работать по ночам.

Это беременные женщины и несовершеннолетние. Также от такой работы могут отказаться мамы с детьми младше трех лет, люди с инвалидностью или те, кто ухаживает за больным родственником, родители-одиночки или многодетные с детьми моложе 14 лет.