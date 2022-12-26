Общество 26 декабря 2022, 12:06 Минтруд напомнил россиянам о длительности новогодних выходных Минтруд: в 2023 году новогодние выходные в России продлятся девять дней piqsels

Читать 360tv в

Новогодние «каникулы» в 2023 году продлятся с 1 по 8 января. Об этом сообщили представители Минтруда. Их слова привели в Telegram-канале ведомства.

«31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день», — напомнили они.

Реклама

Таким образом, россияне, работающие по стандартному графику 5/2 будут отдыхать целых девять дней подряд.

Реклама

Также представители Минтруда напомнили о переносах праздничных дней, выпадающих на выходные. По их словам, 1 января — воскресенье — продлит февральские праздничные дни. Во втором месяце 2023 года россиян ждет целых четыре нерабочих дня — с 23 по 26 число включительно.

Также продлят и майские выходные. Это связано с переносом 8 января, которое выпало на воскресенье, на аналогичное число пятого месяца.

Ранее член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала, что работающие в праздничные дни россияне могут требовать двойную оплату за занятость на таких выходных. Также сотрудники могут обменять денежную компенсацию на дополнительные свободные часы.