Общество 18 марта 2023, 13:38 Минтруд напомнил об изменениях в Крыму после воссоединения с Россией Минтруд: после воссоединения с Россией безработица в Крыму сократилась на 57% РИА «Новости»

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После присоединения в состав России безработица в Крыму сократилась на 57%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда.

Общее количество вакансий увеличилось в три раза, модернизировали три центра занятости. Бесплатное обучение в рамках проекта «Демография» прошли свыше 8,9 тысячи человек.

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Кроме того, средняя заработная плата в Крыму составила 41,4 тысячи рублей, а в Севастополе — 42,3 тысячи рублей.

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С 2014 года на полуострове значительно вырос уровень пенсионного обеспечения. Сейчас выплаты получают более 700 тысяч человек, а средний размер страховой пенсии по старости составляет 18 тысяч рублей в Крыму и 19,2 тысячи в Севастополе.

Также существенно вырос уровень доступности для маломобильных категорий граждан. К началу 2023 года число приоритетных объектов, доступных для граждан с инвалидностью, увеличилось до 1595.

Ранее стало известно, что в Крыму с 2015 год материнский капитал получили почти 200 тысяч семей.