Минтруд напомнил, что увольнять за отказ от прививки незаконно
Трудовой кодекс не предусматривает увольнение сотрудника за отказ от прохождения вакцинации. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщил «Интерфакс».
«Возможность за это увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», — сказал Котяков.
Введение обязательной вакцинации для работников определенных отраслей — это полномочия регионов, здесь надо смотреть на ситуацию в конкретном субъекте, отметил он. Министр труда и социальной защиты РФ добавил, что решение о переводе сотрудников на удаленную работу тоже относится к полномочиям субъектов.
«Губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации», — пояснил Котяков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал регионы своевременно реагировать на ситуацию с коронавирусом. Глава кабмина привел в пример Москву, Подмосковье, Сахалин и Кузбасс, где уже были приняты решения об обязательной вакцинации не менее 60% работников в ряде сфер. Аналогичные меры вслед за этим ввели в Туле, Ленинградской и Тверской областях.