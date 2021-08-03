Минтруд изменил список запрещенных для женщин профессий

Минтруд скорректировал список производств, работ и должностей с ограниченным применением женского труда. Приказ главы министерства Антона Котякова зарегистрировал Минюст.

Ранее в списке запрещенных для женщин профессий было более 400 позиций. Теперь перечень сократили до 100 наименований.

«Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом», — привела «Российская газета» пояснение адвоката Софьи Рубасской.

Согласно обновленному списку, женщины не смогут работать слесарями по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, а также заниматься ремонтом нефтепромыслового оборудования.

Изменения коснулись и авиационной промышленности. Теперь женщины смогут быть авиационными механиками, техниками по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию. Из списка запрещенных профессий убрали еще и инженера, занимающегося техническим обслуживанием самолетов или вертолетов.