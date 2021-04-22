Минтруд еще не принял решение о продлении майских праздников

Министерство труда рассматривает предложение увеличить майские праздники. Решение пока не принято.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сообщил РИА «Новости» глава ведомства Антон Котяков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил агентству, что рабочие дни между майскими праздниками в этом году могут сделать выходными из-за пандемии.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Андрей Миронов заявил, что рабочие дни между майскими праздниками нужно сделать выходными за счет новогодних каникул. Для отдыха в начале года хватит пяти дней и 7 января. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что увеличение майских праздниках принесут пользу экономике. Праздничные и выходные дни ценны тем, что в это время люди тратят деньги, потребляют, покупают.

В Москве и Московской области погода на первомайские праздники будет не шашлычная, заявил сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. Потепление стоит ожидать с 5 мая.