Минтруд автоматизирует назначение социальных доплат к пенсиям

Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявлений. Деньги будут автоматически поступать со дня назначения пенсии. Об этом говорится в приказе Минтруда, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину в беззаявительном порядке», — говорится в документе.

Согласно приказу, территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР) будет сам уведомлять людей о том, что им назначена федеральная социальная доплата. В том же уведомлении пенсионеров предупредят об обязанности извещать о поступлении на работу или других обстоятельствах, которые влияют на размер выплаты. Из-за этих обстоятельств доплату могут сократить, приостановить или отменить совсем.

В четверг стало известно, что большая часть пенсионеров получат выплату по 10 тысяч рублей до конца следующей недели. Это те, кто получает пенсии на карту. Всем остальным деньги переведут 3 сентября.