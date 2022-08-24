Минтруд анонсировал акцию сервиса «Цифровой помощник для выбора профессии»

С 5 сентября по 7 октября в России проведут акцию по использованию сервиса «Цифровой помощник для выбора профессии», сообщили в Минтруде. В рамках мероприятия россиянам помогут получить информацию о подходящих компаниях в регионе проживания, а также проведут профессиональную диагностику личности.

В министерстве рассказали, что впервые сервис опробовали в апреле 2022 года. Вторую волну наметили на период с 5 сентября по 7 октября. Участие в акции бесплатное.

«Сервис включает в себя <…> возможность запросить у работодателя целевое направление на обучение, формирование персонального календаря участия в профориентационных событиях», — добавили в Минтруде.

«Цифровой помощник для выбора профессии» создали при поддержке министерства. Партнерами проекта стали 1014 работодателей и их сотрудников. Платформа работает в рамках деятельности федерального центра компетенций по профориентации «Zасобой». В его мероприятиях участвуют около 750 тысяч человек.

Министерство пригласило принять участие в акции старшеклассников и студентов первых-вторых курсов вузов и профессиональных училищ.

В Минтруде спрогнозировали пик напряженности на рынке труа на конец 2022 — начало 2023 года. По мнению заместителя завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, в стране нет предпосылок для роста безработицы.