28 февраля 2023, 15:23
Минтранс: водителям такси могут запретить работать дольше 12 часов
Минтранс подготовил документ, запрещающий водителям работать дольше 12 часов, а также обязал их соблюдать обязательные перерывы на отдых. Об этом написала «Парламентская газета».
В документе также указывается, что рабочее время таксиста обязательно должно быть разделено на части.
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Как заметила председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослава Щербинина, данная инициатива важная и нужная.
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«Ничто не мешает им, например, „уйти на перерыв“ в одном и в это время выполнять заказы для другого. Или брать несколько смен подряд у разных компаний», — добавила она.
В Госдуме посчитали, что данная инициатива требует доработки.
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