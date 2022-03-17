Минтранс сообщил об обеспечении внутренних перевозок в России

Российские авиакомпании продолжают обеспечивать потребности населения во внутренних перевозках. Об этом сообщило Министерство транспорта.

«Необходимые решения в целях повышения транспортной доступности позволили принять опыт, полученный гражданской авиацией во время пандемии коронавируса», — сообщило ведомство.

Также Минтранс сообщил, что шесть перевозчиков из России продолжают осуществлять международные рейсы, а также с РФ работает 29 авиакомпаний.

«Шесть российских авиакомпаний совершают рейсы в Турцию, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссию, ОАЭ, Киргизию, Армению и Узбекистан с частотой около 250 рейсов в неделю», — добавили в министерстве.

В Россию перевозки продолжают авиакомпании из Турции, Казахстана, Марокко, Монголии, Армении, Бахрейна, Таджикистана, Туркмении, Израиля, Индии, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирака, ОАЭ, Сербии, Катара, Сирии, Узбекистана и Индии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности регистрации взятых в лизинг иностранных самолетов.